Gal Gadot sarà Cleopatra in un nuovo film sulla regina egizia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gal Gadot, l’attrice israeliana globalmente famosa come Wonder Woman, interpreterà Cleopatra in un film diretto da Patty Jenkins. L’attrice insegue da tempo questo ruolo, e per far diventare il suo sogno realtà ha ingaggiato la sceneggiatrice di “Shutter Island”, Laeta Kalogridis. Le due hanno proposto la storia a diverse case di produzione, tra le quali a spuntarla è stata la Paramount Pictures. Con la Jenkins alla regia, la Kalogridis alla sceneggiatura e Gal Gadot come protagonista e co-produttrice, la storia della regina simbolo dell’emancipazione femminile sarà raccontata da donne. La storia di Cleopatra appassiona da sempre il mondo del Cinema. La regina egizia è stata infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gal, l’attrice israeliana globalmente famosa come Wonder Woman, interpreteràin undiretto da Patty Jenkins. L’attrice insegue da tempo questo ruolo, e per far diventare il suo sogno realtà ha ingaggiato la sceneggiatrice di “Shutter Island”, Laeta Kalogridis. Le due hanno proposto la storia a diverse case di produzione, tra le quali a spuntarla è stata la Paramount Pictures. Con la Jenkins alla regia, la Kalogridis alla sceneggiatura e Galcome protagonista e co-produttrice, la storia dellasimbolo dell’emancipazione femminile sarà raccontata da donne. La storia diappassiona da sempre il mondo del Cinema. Laè stata infatti ...

È sempre più ingombrante l'idea di un cinema luogo in cui tutti siano rappresentati correttamente, ma è l'anticamera del pensiero unico e il prezzo che si paga è quello della qualità artistica Gal ...

