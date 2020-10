G20 | Linda Laura Sabbadini è la chair del Women20 Italia

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, è la Chair del W20 (Women20), che si terrà in Italia nel corso del prossimo anno. Il W20 è uno degli engagement group del G20, il vertice dei Capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali. Linda Laura Sabbadini, oltre a ricoprire il ruolo di direttrice centrale dell’Istat, è una pioniera degli studi e delle statistiche di genere, componente di gruppi di alto livello dell’Onu e dell’Ocse, è stata insignita dal Presidente della Repubblica come Commendatore per il ruolo di rinnovamento radicale avuto nel campo delle statistiche ufficiali sociali e di gener.