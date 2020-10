Furto su auto in sosta, con il bancomat della vittima preleva 1.500 euro: denunciata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una 21enne senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è stata denunciata dai carabinieri di Malo per Furto e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. La donna nell'agosto scorso, ha ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una 21enne senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è statadai carabinieri di Malo pere indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. La donna nell'agosto scorso, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Furto auto Furto sull'auto di un negoziante, ladro scoperto grazie alle telecamere TrevisoToday Reggio, furto d'auto e incidente: arrestato il ladro in fuga

Il capillare controllo del territorio da parte degli Agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante ha consentito di arrestare in flagranza un 40enne, residente a Reggio Calabria , ...

Afragola, tunisino arrestato su auto rubata su segnalazione dei cittadini

Continuano i servizi dei carabinieri del comando provinciale di Napoli volti al contrasto dell'illegalità diffusa. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato ...

