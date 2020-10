Freddo in Europa, GELO negli USA. E il RISCALDAMENTO globale dov’è? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quest’autunno, almeno nelle ultime settimane, sta presentando delle caratteristiche a cui oramai non eravamo più abituati. La presenza del Freddo ad ottobre è insolita, o almeno così è da molti anni, anche se poi stiamo parlando anomalie non così eccezionali rispetto alle medie storiche. Oltre all’Italia, le temperature sono spesso sottomedia anche su parte dell’Europa, specie le nazioni occidentali che sono state le più colpite dalle discese d’aria fredda dalle alte latitudini che si susseguono dall’ultima parte di settembre. Oltre oceano si attende una brusca irruzione d’aria fredda nei prossimi giorni, con aria artica che si metterà in moto dal Canada e “gelerà” gli Stati Uniti centro-orientali. Quelle che osserviamo sono tipiche ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quest’autunno, almeno nelle ultime settimane, sta presentando delle caratteristiche a cui oramai non eravamo più abituati. La presenza delad ottobre è insolita, o almeno così è da molti anni, anche se poi stiamo parlando anomalie non così eccezionali rispetto alle medie storiche. Oltre all’Italia, le temperature sono spesso sottomedia anche su parte dell’, specie le nazioni occidentali che sono state le più colpite dalle discese d’aria fredda dalle alte latitudini che si susseguono dall’ultima parte di settembre. Oltre oceano si attende una brusca irruzione d’aria fredda nei prossimi giorni, con aria artica che si metterà in moto dal Canada e “gelerà” gli Stati Uniti centro-orientali. Quelle che osserviamo sono tipiche ...

