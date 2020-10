“Freaks out”: rilasciato il trailer del nuovo film di Gabriele Mainetti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un frame dal film “Freaks out” di Mainetti – Photo Credits: webE’ in arrivo il 16 Dicembre 2020 sul grande schermo il nuovo film di Gabriele Mainetti, regista italiano famoso per il suo primo lungometraggio, “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Il regista romano continua la sua vincente collaborazione con lo sceneggiatore Nicola Guaglione. I due si trovano davanti a una grande sfida: soddisfare le aspettative del pubblico dopo il grande successo del primo film. “Freaks out” è un film corale il cui budget, molto alto per il cinema italiano, si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Il film ambientato a Roma nel 1943, parla di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, quattro ragazzi che lavorano al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un frame dal“Freaks out” di– Photo Credits: webE’ in arrivo il 16 Dicembre 2020 sul grande schermo ildi, regista italiano famoso per il suo primo lungometraggio, “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Il regista romano continua la sua vincente collaborazione con lo sceneggiatore Nicola Guaglione. I due si trovano davanti a una grande sfida: soddisfare le aspettative del pubblico dopo il grande successo del primo. “Freaks out” è uncorale il cui budget, molto alto per il cinema italiano, si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Ilambientato a Roma nel 1943, parla di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, quattro ragazzi che lavorano al ...

cinem00n : non vedo l’ora di vedere Freaks Out e sono super fiducioso MA quando un film italiano sarà ambientato che ne so.. a… - elissspwr : RT @jaimelsnnister: Il mio cervello: Virgi abbiamo già avuto due trailer pazzeschi questa settimana, tra Suburra e Freaks Out, basta così,… - frabr0wn : RT @jaimelsnnister: Il mio cervello: Virgi abbiamo già avuto due trailer pazzeschi questa settimana, tra Suburra e Freaks Out, basta così,… - seaweedbvain : RT @jaimelsnnister: Il mio cervello: Virgi abbiamo già avuto due trailer pazzeschi questa settimana, tra Suburra e Freaks Out, basta così,… - AlexPutzu1 : FREAKS OUT di Gabriele Mainetti (2020) - Trailer Ufficiale HD -