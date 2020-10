Francia, “Macron annuncerà coprifuoco a Parigi e nelle città in stato di massima allerta”: tra poco il suo discorso alla nazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emmanuel Macron è pronto ad annunciare in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi. Il discorso del presidente francese, atteso per le ore 20, affronterà il tema della situazione dei contagi di coronavirus. Sono certe nuove restrizioni, oltre a misure economiche e sociali. Secondo le informazioni dell’emittante Bfmtv, il provvedimento principale sarà il coprifuoco. In pratica un lockdown notturno che dovrebbe scattare alle ore 21 e durare fino alle 6. Bfmtv riferisce che Macron non pronuncerà il termine coprifuoco ma parlerà di “confinamento notturno“. Dovrebbe poi essere ripristinato lo stato d’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emmanuel Macron è pronto ad annunciare in diretta tv unin tutte le città poste indiallerta sanitaria, compresa quindi. Ildel presidente francese, atteso per le ore 20, affronterà il tema della situazione dei contagi di coronavirus. Sono certe nuove restrizioni, oltre a misure economiche e sociali. Secondo le informazioni dell’emittante Bfmtv, il provvedimento principale sarà il. In pratica un lockdown notturno che dovrebbe scattare alle ore 21 e durare fino alle 6. Bfmtv riferisce che Macron non pronuncerà il terminema parlerà di “confinamento notturno“. Dovrebbe poi essere ripristinato lod’emergenza ...

