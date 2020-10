Francia | le partite nelle zone del coprifuoco si svolgeranno a porte chiuse

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’annuncio da parte del Presidente Emmanuel Macron in merito alche entrerà in vigore nel weekend dalle ore 21 alle 6 e si protrarrà per un mese, non impedirà lo svolgimento degli eventi sportivi. Lein programmadel(Parigi, Grenoble, Lille, Lione, Marsiglia, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne e Tolosa) sisenza pubblico. “Ci sono esenzioni per le attività professionistiche, ma lesi giocheranno a”, ha confermato il Capo dello Stato.