Franceska Pepe scroccona e spendacciona? Ecco cosa hanno raccontato due vip

Leggi su trendit

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è forse una delle ex concorrenti più amate dal pubblico del Grande Fratello Vip. Con il suo modo di fare ha conquistato milioni di italiani e continua ad avere ancora l’ultima parola sui suoi ex coinquilini anche fuori dalla casa. In queste ore, però, qualcuno avrebbe deciso di scoprire gli altarini su. Parliamo di Mila Suarez e Alfonso Signorini. Ma procediamo con ordine. Secondo biccy.it, l’ex gieffina Mila Suarez avrebbe rilasciato scottanti dichiarazioni per il magazine Nuovo Tv. La Suarez, infatti, avrebbe affermato cheè unae che le deve dei soldi. Le due per un periodo avrebbero condiviso casa a Milano, in zona Porta Venezia. L’appartamento sarebbe stato intestato a Mila Suarez e ...