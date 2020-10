Francesco Totti saluta papà Enzo, sui social il post commovente: “vorrei poter sentire ancora la tua voce” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa la terribile notizia: è morto il papà di Francesco Totti. Enzo, per tutti “Lo Sceriffo”, si è arreso dopo una battaglia di alcuni giorni contro il Coronavirus, allo Spallanzani. Un dolore troppo forte per l’ex capitano della Roma, che ha raccolto le idee e ha dedicato al padre un post commovente sui social: Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa la terribile notizia: è morto il papà di, per tutti “Lo Sceriffo”, si è arreso dopo una battaglia di alcuni giorni contro il Coronavirus, allo Spallanzani. Un dolore troppo forte per l’ex capitano della Roma, che ha raccolto le idee e ha dedicato al padre unsui: Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - AlexAlematbruce : @Gazzetta_it Di coronavirus non si muore bene perché non glielo dici a Francesco Totti pezzo di imbecille Ferrero sei una vergogna. - canaledieci : Diffuso sul suo profilo social il commovente messaggio di saluto al papà da parte di Francesco #Totti -