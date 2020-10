Francesco Totti, prime parole sul papà scomparso: «I 10 giorni più brutti della mia vita» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un lungo post su Instagram l’omaggio di Francesco Totti al papà Enzo, lo “Sceriffo”, pilastro della vita e della carriera sua, scomparso lo scorso lunedì. Una dedica struggente, in cui si mescolano ricordi, i grazie per i tanti insegnamenti ricevuti e le scuse per qualche abbraccio mancato. «Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te», esordisce sul suo profilo social l’ex capitano della Roma. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un lungo post su Instagram l’omaggio dial papà Enzo, lo “Sceriffo”, pilastrocarriera sua,lo scorso lunedì. Una dedica struggente, in cui si mescolano ricordi, i grazie per i tanti insegnamenti ricevuti e le scuse per qualche abbraccio mancato. «Ciao papà, ho trascorso i 10piùmia, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te», esordisce sul suo profilo social l’ex capitanoRoma. leggi anche ...

