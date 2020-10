Francesco Totti in lutto, è morto papà Enzo, il saluto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Trigoria era per tutti lo ‘Sceriffo’. Non aveva mai perso un allenamento, una partita di suo figlio, anche in trasferta. Giornata triste per Francesco Totti, a 76 anni muore suo papà Enzo: ricoverato da qualche giorno all’ospedale Spallanzani di Roma, era risultato positivo al Covid. A gravare sulla salute del padre dell’es capitano della Roma però anche altre patologie: il diabete e l’infarto avuto qualche anno fa che aveva tenuto Enzo Totti lontano dalle trasferte in giro per l’Italia al seguito del figlio. Foto Chanel, Francesco Totti: ‘Una storia che c’ha mandato fuori di testa’ Chi era Enzo Totti Nella Roma tutti lo conoscevano perché sin dalle giovanili ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Trigoria era per tutti lo ‘Sceriffo’. Non aveva mai perso un allenamento, una partita di suo figlio, anche in trasferta. Giornata triste per, a 76 anni muore suo papà: ricoverato da qualche giorno all’ospedale Spallanzani di Roma, era risultato positivo al Covid. A gravare sulla salute del padre dell’es capitano della Roma però anche altre patologie: il diabete e l’infarto avuto qualche anno fa che aveva tenutolontano dalle trasferte in giro per l’Italia al seguito del figlio. Foto Chanel,: ‘Una storia che c’ha mandato fuori di testa’ Chi eraNella Roma tutti lo conoscevano perché sin dalle giovanili ...

