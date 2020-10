Francesco Totti e il Messaggio straziante dedicato al Padre – FOTO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti dedica un Messaggio straziante al Padre – Enzo – venuto a mancare all’età di 76 anni, positivo al Covid-19. View this post on Instagram Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, … L'articolo Francesco Totti e il Messaggio straziante dedicato al Padre – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dedica unal– Enzo – venuto a mancare all’età di 76 anni, positivo al Covid-19. View this post on Instagram Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, … L'articoloe ilalproviene da YesLife.it.

