Francesco Renga dice addio a papà Salvatorico: morto a 91 anni il padre del famoso cantante (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Renga piange la scomparsa di papà Salvatorico: è morto oggi, all’età di 91 anni, il padre del famoso cantante italiano. Salvatorico Renga, malato da tempo, è morto oggi alla Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa dove era ricoverato perchè malato di Alzheimer. Salvatorico, oltre al figlio Francesco, lascia Paola e Stefano. I funerali si terranno in forma privata a Brescia.L'articolo Francesco Renga dice addio a papà Salvatorico: morto a 91 anni il padre del ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020)piange la scomparsa di papà: èoggi, all’età di 91, ildelitaliano., malato da tempo, èoggi alla Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa dove era ricoverato perchè malato di Alzheimer., oltre al figlio, lascia Paola e Stefano. I funerali si terranno in forma privata a Brescia.L'articoloa papàa 91ildel ...

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Francesco Renga - Ci sarai -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - marcoluo : @StefanoMontini1 @PinoVaccaro77 Tipo quelli che seguono: Azpitarte Massimo Zampini Monica Somma Roberto Renga Anto… - ocveanselena : finalmente francesco renga si è tagliato i capelli #unutmakistiyorum - Teresa75641417 : Francesco renga di è tagliato i capelli ?????? #unutmakistiyorum - aycemey : RT @kelebekmir: chissà se francesco renga porta il caffè stasera #unutmakistiyorum • #SenÇalKapimi -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Renga Torna ‘Genova per Voi’, il talent per autori di canzoni

GENOVA - Giunta alla ottava edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo che ...

Francesco Renga, lutto per il cantante: morto il padre

Grave lutto per il cantante Francesco Renga, morto il padre Salvatorico: da molti anni era malato di Alzheimer.

GENOVA - Giunta alla ottava edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo che ...Grave lutto per il cantante Francesco Renga, morto il padre Salvatorico: da molti anni era malato di Alzheimer.