Fontana | “Incontro in Prefettura di Milano? Solo scambio di considerazioni”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell’incontro indi oggi pomeriggio “non è stato deciso niente. Ci siamo incontrati per scambiarci dei dati e per fare qualche considerazione“. Lo ha spiegato Attilio, presidente della Regione Lombardia, al termine del summit con il prefetto di, Renato Saccone. “Siamo in contatto costante con il nostro Cts e interloquiamo ora dopo ora” ha spiegato il governatore ai giornalisti a margine di un evento della Lega a Palazzo delle Stelline. “Venerdì ci sarà un altro incontro e faremo delle valutazioni tenendo conto dell’evoluzione della situazione“, ha confermato, spiegando che la riunione con il Cts è prevista alle 17.