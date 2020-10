Foggia: funerali e lutto cittadino per Francesco Traiano, morto per difendersi da una rapina Il decesso dopo 22 giorni di agonia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Si tengono alle 10, nella chiesa della Beata Maria Vergine di Foggia, i funerali di Francesco Traiano, il titolare del bar tabaccheria Gocce di caffè morto il 9 ottobre scorso per le conseguenze di una coltellata sferrata durante una rapina. Il 17 settembre tre persone a volto coperto entrarono nel suo locale e si avvicinarono alla cassa sottraendo pochi euro. Traiano reagì e venne ferito dai banditi, che lo aggredirono prima di fuggire a bordo di un’automobile condotta da un complice. Il sindaco Franco Landella ha proclamato il lutto cittadino. L'articolo Foggia: funerali e lutto cittadino per ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) DiSantoro: Si tengono alle 10, nella chiesa della Beata Maria Vergine di, idi, il titolare del bar tabaccheria Gocce di caffèil 9 ottobre scorso per le conseguenze di una coltellata sferrata durante una. Il 17 settembre tre persone a volto coperto entrarono nel suo locale e si avvicinarono alla cassa sottraendo pochi euro.reagì e venne ferito dai banditi, che lo aggredirono prima di fuggire a bordo di un’automobile condotta da un complice. Il sindaco Franco Landella ha proclamato il. L'articoloper ...

