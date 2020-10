Florida, Biden attacca Trump: “Per lui gli anziani sono sacrificabili, non sono nessuno” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel suo ultimo comizio in Florida, Joe Biden ha affermato che Donald Trump vede gli elettori più anziani come “sacrificabili” e “dimenticabili”. La visita di Biden si è tenuta martedì, il giorno dopo in cui il presidente americano ha compiuto la prima “trasferta” al di fuori di Washington dopo la diagnosi di Covid-19. Joe Biden, … L'articolo Florida, Biden attacca Trump: “Per lui gli anziani sono sacrificabili, non sono nessuno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel suo ultimo comizio in, Joeha affermato che Donaldvede gli elettori piùcome “” e “dimenticabili”. La visita disi è tenuta martedì, il giorno dopo in cui il presidente americano ha compiuto la prima “trasferta” al di fuori di Washington dopo la diagnosi di Covid-19. Joe, … L'articolo: “Per lui gli, nonnessuno” proviene da www.meteoweek.com.

LaStampa : Sfilata tra campi da golf e piscine in sostegno del democratico: «Le cose stanno cambiando». - repubblica : Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli over-65: 'Trump vi ignora' [aggiornamento delle 01:01] - repubblica : Usa 2020, Biden in Florida corteggia gli over-65: 'Trump vi ignora' - FioriFlavio : RT @OrioliPaolo: #Trump irride #Biden dandogli del vecchio da ospizio Posso immaginare l'effetto sui sondaggi in #Florida, swing state per… - Paso45038503 : RT @OrioliPaolo: #Trump irride #Biden dandogli del vecchio da ospizio Posso immaginare l'effetto sui sondaggi in #Florida, swing state per… -