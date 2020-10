Fisciano | domani taglio del nastro per il parco commerciale “Le Cinque Porte”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCi sará un Mc Donald, un supermercato 365 ed altri prestigiosi marchi all’interno del nuovo Centrodi. La struttura che apre15 ottobre è il più grandedella Valle dell’Irno. Si tratta del“LePorte”che arriva in un momento importante per l’economia del territorio che sta soffrendo le conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. Ilsi si sviluppa su una superficie di 17.000 mq complessivamente distribuiti fra nove postazioni di cui una alimentare, due ristorazioni ed un esercizio di vicinato: Localizzato a Nord di Salerno, nel ...

Il nuovo ristorante McDonald’s di Fisciano, situato in Via Fratelli Napoli 97 presso il Retail Park le Cinque Porte, aprirà le sue porte domani, giovedì 15 ottobre. Nel ristorante lavoreranno 33 ...Stampa “Confermo la notizia della mia positività al Covid-19 diffusa in questa giornata di sabato 03 ottobre attraverso i social dal Sindaco di Fisciano, dott. Vincenzo Sessa. Tuttavia, tengo a precis ...