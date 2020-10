Finiti i lavori, anche Sant'Antonio di Gallura ha il suo museo e l'Infopoint (Di mercoledì 14 ottobre 2020) , Visited 27 times, 27 visits today, Notizie Simili: Eventi e spettacoli all'aperto: il progetto per… Regione e Banca europea degli investimenti insieme… A Olbia tutto pronto per Mirtò: ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) , Visited 27 times, 27 visits today, Notizie Simili: Eventi e spettacoli all'aperto: il progetto per… Regione e Banca europea degli investimenti insieme… A Olbia tutto pronto per Mirtò: ...

5AIsGuadazzonis : Siamo molto sensibili a questo argomento perché nella nostra #scuola ci sono i lavori di ristrutturazione e non ve… - MottaRberto : @jacopo_iacoboni CHIARITE LE RESPONSABILITA' SULLE DOTAZIONI LA DOMANDA E' XCHE' SE LA DATA ULTIMA INIZIO LAVORI PI… - vincenz94704898 : @jopratix inventano lavori per le donne .. non sanno piu cosa dire.. una cosa è certa.. se perdono le televisioni l… - jndiGOne : ADESSO LA MACROCLASSE A) DEL CE : VALORI DELLA PRODUZIONE 1 ricavi vendite e prestaz. 2 variaz. rimanenze di prod… - AleDagDalGas : Causa #lockdown (primo) è un po' che non venivo in Baviera. Vedo che anche la Germania ha la sua Salerno Reggio Cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Finiti lavori Sant'Antonio di Gallura, finiti i lavori per il museo e l'Infopoint Gallura Oggi Nuova illuminazione a Led, un risparmio calcolato in 280mila euro l’anno

[LAVORI PUBBLICI] Sono entrati nel vivo gli interventi realizzativi più volte promessi nelle ultime due amministrazioni per il rifacimento della rete comunale che prevede il cambio dei punti luce di B ...

Pensioni, verso il dopo Quota 100: i cambiamenti in manovra

Il Governo ha stabilito un pacchetto previdenza per applicare deroghe e modifiche alle attuali misure previste per le pensioni anticipate.

[LAVORI PUBBLICI] Sono entrati nel vivo gli interventi realizzativi più volte promessi nelle ultime due amministrazioni per il rifacimento della rete comunale che prevede il cambio dei punti luce di B ...Il Governo ha stabilito un pacchetto previdenza per applicare deroghe e modifiche alle attuali misure previste per le pensioni anticipate.