Film Stasera in Tv – Chiamami col tuo nome – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Stasera in tv il Film Chiamami col tuo nome. Produzione italiana del 2017 per la regia di Luca Guadagnino con Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois nei ruoli principali. La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. È il terzo e ultimo Film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Il Film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e ha ottenuto un consenso unanime che lo ha portato ad essere candidato per differenti premi, fino a vincere un Oscar per la ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020)in tv ilcol tuo. Produzione italiana del 2017 per la regia di Luca Guadagnino con Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois nei ruoli principali. La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzocol tuodi André Aciman. È il terzo e ultimodella “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Ilè stato presentato in anteprima mondiale al SundanceFestival e ha ottenuto un consenso unanime che lo ha portato ad essere candidato per differenti premi, fino a vincere un Oscar per la ...

RaiDue : ?? Un viaggio a 360° gradi nella vita di @Chiara_Ferragni, Stasera ore 21.20 su #Rai2 con il film #Unposted e a segu… - donvitorap : Stasera c’è film Gamer,film Asteroid??final impact,film Warcraft l’inizio,tutta fantascienza,ma pure Sette anime wi… - CinemaBeltrade : RT @CinemaBeltrade: #14ottobre e mentre prosegue #ilBeltradeSulSofà noi continuiamo un'altra settimana “in presenza”... sempre con grandi f… - roby_roby84 : Stasera danno uno dei miei film preferiti, il Robin Hood con Kevin Costner. Se il doppiaggio non è quello con… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 14 ottobre 2020. Chiamami col tuo nome, Ip Man 3 o Stanno tutti b… -

Ultime Notizie dalla rete : Film Stasera Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 14 ottobre Sky Tg24 Da stasera "Piccole canaglie"

Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.

SAN VITO LO CAPO, CON IL Festival del Cinema Italiano, stasera su RAI2

Con la conduzione di Veronica Maya, andrà in onda il 13 ottobre alle 00.20 su Rai2 la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema Italiano, diretto dal regista e sceneggiatore Paolo Genovese. “ I ...

Notizie sempre aggiornate, foto e gossip su nuovi film, registi, attori e attrici, star e sex symbol italiani e internazionali, cinecomics, supereroi.Con la conduzione di Veronica Maya, andrà in onda il 13 ottobre alle 00.20 su Rai2 la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema Italiano, diretto dal regista e sceneggiatore Paolo Genovese. “ I ...