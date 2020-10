Fiat | quarant’anni fa la Marcia dei Quarantamila | una frattura insanabile tra lavoratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il 14 ottobre 1980, un corteo di molte migliaia di persone attraversava il centro di Torino dirigendosi verso le sedi del Municipio, della Regione Piemonte e della Prefettura. La “dei”. La vulgata considera quel giorno come una data fondamentale non solo per la storia dei rapporti tra sindacato e impresa nel nostro paese, ma per la politica italiana, per lae più in generale per l’economia. Personalmente ho qualche dubbio. Dubbi che ci fosse “qualcosa di nuovo nel sole” di quella giornata. Dubbi che, nonostante ilre di quelle migliaia di dipendenti– subito segnalati come “” ma mai effettivamente riscontrati – in quegli attimi si stessero facendo alcuni passi avanti. Nonostante ...