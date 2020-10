Gazzetta_it : Fia “Girls On Track”, Ferrari Driver Academy cerca talenti al femminile -

Nathalie McGloin è una donna disabile che gareggia in condizioni di parità contro uomini abili a Porsche. Da adolescente si è rotta la spina dorsale come passeggero in un incidente stradale, ora la ma ...Anche le donne sognano un volante e una monoposto per sfrecciare in pista nelle maggiori competizioni automobilistiche. E per mettere alla prova le loro abilità, la Fia ha ideato Girls on Track-Rising ...