Festa del Cinema di Roma 2020 | i 10 film che aspettiamo di più

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladeldisi svolgerà dal 15 al 25 ottobre: abbiamo scelto 10cheparticolarmente, ben consci che si tratta comunque di una selezione soggettiva; buona visione! Ci siamo. Ladeldista per iniziare: si svolgerà dal 15 al 25 ottobreall'Auditorium Parco della Musica. Dopo che il Festival di Venezia si è svolto in presenza e secondo le norme di sicurezza, ecco un'altra grande kermesse molto attesa pronta a partire. Il programma di quest'anno è molto interessante. Non essendo un festival classico, competitivo,può permettersi anche di prendere opere presentate in ...