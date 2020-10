Ferrero: "Di Coronavirus non si muore. Apriamo gli stadi" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) GENOVA - Il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , ha parlato questa mattina a The Breakfast Club , in onda su Radio Capital, per parlare della situazione stadi: " Di Coronavirus non si muore, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) GENOVA - Il presidente della Sampdoria , Massimo, ha parlato questa mattina a The Breakfast Club , in onda su Radio Capital, per parlare della situazione: " Dinon si, ...

