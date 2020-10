«Famoso»: il ritorno di Sfera Ebbasta dopo «il silenzio che fa più rumore delle parole» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Ne è passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello. La realtà intorno a me non è più la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo». Sono queste le parole che Sfera Ebbasta sceglie per accompagnare l’annuncio del suo nuovo album, Famoso, in uscita il 20 novembre, 13 tracce inedite che il trapper realizza insieme a diversi artisti come J Balvin, Marracash & Guè Pequeno, Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki e Lil Mosey. Alla base di tutto c’è il successo che cambia e modifica ogni cosa anche se, specifica Sfera, «l’unica cosa che è cambiata è la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Ne è passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello. La realtà intorno a me non è più la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo». Sono queste le parole che Sfera Ebbasta sceglie per accompagnare l’annuncio del suo nuovo album, Famoso, in uscita il 20 novembre, 13 tracce inedite che il trapper realizza insieme a diversi artisti come J Balvin, Marracash & Guè Pequeno, Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki e Lil Mosey. Alla base di tutto c’è il successo che cambia e modifica ogni cosa anche se, specifica Sfera, «l’unica cosa che è cambiata è la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano».

