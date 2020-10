Fabio Fulco | la rinascita dopo la Chiabotto | “Voglio diventare papà”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è pronto per la paternità. L’attore lo ha rivelato in una recente intervista in cui ha parlato della sua nuova fidanzata, Veronica Papa, e della sua ex storica, l’ex Miss Italia Cristinasulla Veronica Papa: “Riesce a farmi credere in qualcosa“ L’attore napoletano,la sua burrascosa rottura con Cristina, si è legato sentimentalmente a Veronica Papa, una giovane imprenditrice 25 anni più piccola di lui e la loro relazione sembra vada a gonfie vele.aver superato la sfida del lockdown (che per molte coppie è stato un banco di prova), infatti, i due hanno fatto grandi passi avanti. Questa estate, infatti,ha conosciuto i genitori ...