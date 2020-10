Fabio Fognini positivo al covid19 | si ritira dal torneo Atp 250 del Sardegna Open

Leggi su golssip

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è risultatoal coronavirus e si èto dalAtp250 che si stava svolgendo insui campi in terra rossa del Forte Village. La notizia arriva dall'Adnkronos che lo avrebbe appreso da fonti della Federazione Italiana Tennis. L'atleta non potrà quindi disputare la gara in programma contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno delAtp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Il ligure, numero 16 del mondo e prima testa di serie, sarà sostituito dal croato Danilo Petrovic.Fonte: adnkronos Golssip.