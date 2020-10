Fabio Fognini positivo al coronavirus: è all’Atp250 in Sardegna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il tennista italiano, numero 16 al mondo, era rientrato da poco alle gare dopo due operazioni alle caviglie. Ora partecipava a un torneo in Sardegna Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il tennista italiano, numero 16 al mondo, era rientrato da poco alle gare dopo due operazioni alle caviglie. Ora partecipava a un torneo in

WeAreTennisITA : ?? Fognini positivo al Covid-19? Fabio Fognini si è quindi ritirato dal Forte Village Sardegna Open, ieri ha giocat… - fanpage : Fabio Fognini positivo al #Covid19 - Robherto72 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Fabio Fognini positivo al coronavirus Si ritira dal torneo Atp 250 Sardegna ? #SkySport #Tennis #Fognini #… - mister_ricci : #UltimOra Fabio #Fognini è risultato positivo al #coronavirus, il tennista avrebbe dovuto partecipare in questi gi… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Il numero 1 del tennis italiano oggi non potrà scendere in campo -