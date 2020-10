F1 News | E se RedBull acquistasse Honda?

Leggi su giornal

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche se lasi ritirerà ufficialmente dalla Formula 1 alla fine della stagione 2021, potremmo continuare a parlare giapponese a Red Bull e AlphaTauri nel prossimo futuro. Helmut Marko, consulente sportivo della Red Bull, ha riconosciuto che rilevare le struttureF1 e tutto il personale che lo accompagna è la soluzione principale presa in considerazione dagli austriaci. Tuttavia, ciò accadrà solo se e solo se la FIA accetterà di congelare lo sviluppo del motore per il 2022 come parte della politica di riduzione dei costi avviata dalla Formula 1. “Tutti i produttori hanno il proprio team”, spiega Marko. Costruiscono il loro telaio e il loro set mano nella mano. Prima avevamo un motore e attorno ad esso abbiamo costruito il nostro telaio. Questo ha iniziato a ...