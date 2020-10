Ex Ilva: Banzato (Federacciai), 'sì a Stato traghettatore ma non imprenditore' (2) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Adnkronos) - I soldi dello Stato, tra l'altro, "non devono fare concorrenza sleale ai privati che hanno investito", anche perché "non vorremmo trovarci a combattere contro il dumping nostrano". Secondo Banzato, nel caso delle aziende in crisi, "è necessario salvaguardare ciò che è veramente strategico e non le attività che sono ormai fuori mercato. Nel caso dei prodotti piani, ad esempio, dal 2012 al 2019 la produzione di coils a Taranto si è dimezzata da 9,3 milioni di tonnellate a 4,5 milioni. Con un consumo aumentato di 2,2 milioni di tonnellate nello stesso periodo le importazioni sono passate da 5,6 milioni di tonnellate a 9,6 milioni. Questa è la dimostrazione, numeri alla mano, che per tutta la filiera Taranto è un asset necessario e strategico", ha fatto presente. C'è, ribadisce ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Adnkronos) - I soldi dello, tra l'altro, "non devono fare concorrenza sleale ai privati che hanno investito", anche perché "non vorremmo trovarci a combattere contro il dumping nostrano". Secondo, nel caso delle aziende in crisi, "è necessario salvaguardare ciò che è veramente strategico e non le attività che sono ormai fuori mercato. Nel caso dei prodotti piani, ad esempio, dal 2012 al 2019 la produzione di coils a Taranto si è dimezzata da 9,3 milioni di tonnellate a 4,5 milioni. Con un consumo aumentato di 2,2 milioni di tonnellate nello stesso periodo le importazioni sono passate da 5,6 milioni di tonnellate a 9,6 milioni. Questa è la dimostrazione, numeri alla mano, che per tutta la filiera Taranto è un asset necessario e strategico", ha fatto presente. C'è, ribadisce ...

TARANTO - «Taranto è importantissima per una manifattura come quella italiana, la seconda in Europa dopo la Germania». Lo ha detto il presidente di Federacciai Alessandro Banzato spiegando che «se abb ...

Il settore della siderurgia in Italia dovrebbe chiudere il 2020 con un calo della produzione del 17% circa. Lo ha dichiarato il presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, nel corso di un briefing ...

