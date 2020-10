Eva Robin’s ha una compagna famosa | mistero sul nome

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eva Robin’s,all’anagrafe Roberto Coatti, oggi a 62 anni è sicuramente tra i trans più noti d’Italia: nel corso della propria carriera artistica ha fatto spesso leva sull’ambiguità sessuale e ancora oggi sembra giocare molto su questo. Come ha spiegato in un’intervista a Vieni da me, sin da ragazza, ha pensato a quello che sarebbe stato il suo futuro. “Nell’adolescenza capisci il percorso che percorrerai”, ha detto nel corso della trasmissione ‘Vieni da me’, condotta da Caterina Balivo, lo scorso anno. Al momento non si sa ancora se questo matrimonio ci sia stato o meno anche se seguendo le ultime foto sui social non sembra ci siano state novità di questo tipo, cosa racconterà Eva Robin’s oggi? Nei mesi scorsi Vittorio Sgarbi ha alzato il velo su una loro liason ...