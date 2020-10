Europa, i Paesi più in crisi: Repubblica Ceca e Olanda (quasi) in lockdown, la Germania supera i 5 mila casi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo Spagna e Francia: l’Irlanda del Nord richiude le scuole, come Praga (che a luglio festeggiava sul ponte Carlo). Berlino al passo dell’Italia. Molto male Paesi Bassi e Belgio Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo Spagna e Francia: l’Irlanda del Nord richiude le scuole, come Praga (che a luglio festeggiava sul ponte Carlo). Berlino al passo dell’Italia. Molto maleBassi e Belgio

FMCastaldo : Gli altissimi contagi del #Belgio testimoniano che non si pone massima attenzione al rispetto delle regole la situa… - Corriere : Repubblica Ceca e Olanda (quasi) in lockdown, la Germania supera i 5 mila casi in un giorno - repubblica : Coronavirus, crescono i casi in Europa: dai Paesi Bassi all'Irlanda del Nord fino alla Repubblica Ceca, ecco le chi… - TaniaTortelli : @alessandro75ca @giorgio_gori Chiacchiere di Trump e Putin a parte ancora non c'è nessun vaccino... persone nella g… - Silvano05230100 : RT @tvsvizzera: #Covid Richiudono bar e ristoranti nei #PaesiBassi, terzi per tasso di infezione in #Europa. La mascherina sarà obbligatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Paesi Repubblica Ceca chiude scuole e locali per 3 settimane

La Repubblica Ceca ha deciso la chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane nel tentativo di arginare l'aumento di casi di coronavirus. Lo riporta la Bbc. Dal primo marzo n ...

Maltempo: Protezione civile, “ancora piogge, temporali e venti forti su gran parte del Paese. Allerta arancione su cinque Regioni”

"Un'ampia area depressionaria posizionata su gran parte dell'Europa continua a determinare una fase di maltempo anche sul nostro Paese con precipitazioni diffuse e un generale rinforzo della ventilazi ...

La Repubblica Ceca ha deciso la chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane nel tentativo di arginare l'aumento di casi di coronavirus. Lo riporta la Bbc. Dal primo marzo n ..."Un'ampia area depressionaria posizionata su gran parte dell'Europa continua a determinare una fase di maltempo anche sul nostro Paese con precipitazioni diffuse e un generale rinforzo della ventilazi ...