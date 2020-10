Eurocup 2020/2020, Mordar Bar-Brescia 95-76: non basta un super Bortolani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La terza giornata del Gruppo B dell’Eurocup 2020/2021 ha proposto l’incontro tra Mornar Bar e Germani Basket Brescia, giocato in Montenegro e conclusosi con il successo del team casalingo mediante il risultato di 95-76. Un inizio da incubo ha pregiudicato la prestazione complessiva di Brescia, sotto addirittura sino al 14-0 nel corso del primo quarto, sebbene una lodevole reazione del collettivo abbia permesso una graduale rimonta, fino al -9 del terzo quarto. Bortolani ha palesato grande talento e iniziative da futura stella, seppur non sia stato sostenuto da una fase offensiva ben strutturata del club lombardo, sin troppo impreciso dalla lunetta e ingenuo in copertura. Le prestazioni sopra le righe di Jeremic, Vranjes e Smith hanno guidato al successo il Mornar Bar, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La terza giornata del Gruppo B dell’/2021 ha proposto l’incontro tra Mornar Bar e Germani Basket, giocato in Montenegro e conclusosi con il successo del team casalingo mediante il risultato di 95-76. Un inizio da incubo ha pregiudicato la prestazione complessiva di, sotto addirittura sino al 14-0 nel corso del primo quarto, sebbene una lodevole reazione del collettivo abbia permesso una graduale rimonta, fino al -9 del terzo quarto.ha palesato grande talento e iniziative da futura stella, seppur non sia stato sostenuto da una fase offensiva ben strutturata del club lombardo, sin troppo impreciso dalla lunetta e ingenuo in copertura. Le prestazioni sopra le righe di Jeremic, Vranjes e Smith hanno guidato al successo il Mornar Bar, ...

Euroleague Basketball, l'organo direttivo sia per l'Euroleague di Turkish Airlines che per le competizioni 7DAYS EuroCup, ha deciso mercoledì 14 ottobre di proporre una ...

