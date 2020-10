Esplorazione Spaziale | Airbus realizzerà il progetto del nuovo lander lunare | un gioiello di scienza e tecnologia FOTO e DETTAGLI

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è stata selezionata dall’AgenziaEuropea (ESA) come uno dei due appaltatori per la fase di definizione dell‘European Large Logistic(EL3). In questo studio (fase A/B1),svilupperà il concept di un grandelogistico multiruolo in grado di trasportare fino a 1,7 tonnellate di carico in qualsiasi luogo sulla superficie. I voli dell’EL3 inizieranno alla fine degli anni ’20, con missioni cadenzate nel decennio successivo e oltre. L’Europa sta già contribuendo alla Global Exploration Roadmap concordata da 14 agenzie spaziali di tutto il mondo, a cui partecipa anche. La partecipazione europea include missioni internazionali su Marte, elementi importanti per le stazioni ...