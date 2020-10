Erasmus Plus, istruzione e creatività: avvisi straordinari per 200 milioni di euro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programma Erasmus Plus ha lanciato due call straordinarie con un budget di 100 milioni di euro ciascuna, per sostenere i settori dell’istruzione e della cultura e creatività davanti alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Le call finanzieranno I Partenariati strategici per l’istruzione digitale: progetti nel settore dell’istruzione scolastica, istruzione superiore e istruzione e formazione professionale volti a migliorare la capacità di gestione della didattica a distanza, anche sviluppando le competenze digitali degli insegnanti e preservando il carattere inclusivo delle opportunità educative digitali; e i Partenariati strategici per la creatività: progetti nei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il programmaha lanciato due calle con un budget di 100diciascuna, per sostenere i settori dell’e della cultura e creatività davanti alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19. Le call finanzieranno I Partenariati strategici per l’digitale: progetti nel settore dell’scolastica,superiore ee formazione professionale volti a migliorare la capacità di gestione della didattica a distanza, anche sviluppando le competenze digitali degli insegnanti e preservando il carattere inclusivo delle opportunità educative digitali; e i Partenariati strategici per la creatività: progetti nei ...

Il programma Erasmus Plus ha lanciato due call straordinarie con un budget di 100 milioni di euro ciascuna, per sostenere i settori dell’istruzione e della cultura e creatività davanti alle sfide post ...

ERASMUSPLUS FOR FUTURE: TERAMO IN CAMPO PER L'AMBIENTE CON GERMANIA, SVEZIA, ROMANIA, SPAGNA E REPUBBLICA CECA

Lucidi che, per la quarta volta, è stato beneficiario di un finanziamento dell'Unione Europea e che, pertanto, è già a lavoro per dare vita a una serie di interessanti azioni legate allo sviluppo e al ...

ERASMUSPLUS FOR FUTURE: TERAMO IN CAMPO PER L'AMBIENTE CON GERMANIA, SVEZIA, ROMANIA, SPAGNA E REPUBBLICA CECA

Lucidi che, per la quarta volta, è stato beneficiario di un finanziamento dell'Unione Europea e che, pertanto, è già a lavoro per dare vita a una serie di interessanti azioni legate allo sviluppo e al ...