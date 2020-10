Era Yukino de L’ Allieva | oggi a 38 anni matrimonio a sorpresa FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ammettiamolo! Chi non ha mai voluto avere unacome amica nella propria vita? La vivace e stravagante coinquilina giapponese di Alice Allevi ne L’, ha rapito i telespettatori fin dalle prime puntate con le sue simpatiche “perle di saggezza”. La serie televisiva di successo è arrivataalla sua terza stagione e il personaggio disembra essere proprio tra i più grandi assenti. Ad interpretare il ruolo della studentessa di arte e letteratura nella fiction tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola, è Jun Ichikawa. L’attrice è nota per aver recitato in film e serie televisive di grande successo. Maa renderla protagonista, non è un’impeccabile interpretazione di un personaggio, ma la sua stessa vita. Poche ...