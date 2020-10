Enzo Miccio “Persi migliaia di euro” | Tragico blocco degli eventi

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Serena Bortone durante il programma di Oggi è un altro giorno ha deciso di parlare insieme ai suoi ospiti di un tema molto delicato come, appunto, quelloe in particolar modo i ‘matrimonioni’. Per spiegare tutto nel migliore dei modi ecco che in video collegamento troviamo anche, le cui dichiarazioni hanno … L'articolo“Persidi euro”proviene da www.meteoweek.com.