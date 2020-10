Entra in vigore il nuovo Dpcm, Fontana: "Trasporti e scuola ignorati: decreto bocciato" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 - Il decreto varato lunedì notte dal Governo per aggiornare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus non soddisfa Attilio Fontana. Il giudizio del presidente della ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 - Ilvarato lunedì notte dal Governo per aggiornare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus non soddisfa Attilio. Il giudizio del presidente della ...

#Salvini: vorremmo collaborare ma se annunciate il lunedì notte un decreto che entra in vigore il martedì mattina.