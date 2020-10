Enrico Montesano senza mascherina: fermato dalla polizia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Roma l’attore è stato fermato dalle autorità Alla parola negazionisti c’è anche Enrico Montesano. L’attore da settimane si è schierato contro l’utilizzo della mascherina e favore dei “No Mask”. View this post on Instagram A post shared by Enrico Montesano (@EnricoMontesano.official) on Aug 14, 2020 at 3:43am PDT L’uomo stato recentemente fermato nel centro di Roma, mentre si trovava in piazza Montecitorio senza la mascherina. Montesano era lì per partecipare a una manifestazione, a cui era presente anche Matteo Salvini, per liberare il produttore televisivo Chico ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Roma l’attore è statodalle autorità Alla parola negazionisti c’è anche. L’attore da settimane si è schierato contro l’utilizzo dellae favore dei “No Mask”. View this post on Instagram A post shared by(@.official) on Aug 14, 2020 at 3:43am PDT L’uomo stato recentementenel centro di Roma, mentre si trovava in piazza Montecitoriolaera lì per partecipare a una manifestazione, a cui era presente anche Matteo Salvini, per liberare il produttore televisivo Chico ...

