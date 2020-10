(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Damoctocog alfa pegol è disponibile in Italia dai primi mesi del 2020, il lockdown ha rallentato l'accesso del farmaco negli ospedali, oggi è disponibile nella quasi totalità delle Regioni italiane, entro la fine dell'anno speriamo di riuscire ad avere il farmaco disponibile nella totalità del territorio nazionale”. Lo ha detto Simona Gatti, responsabile Medical Affairs Areadi Bayer, nel corso della virtual media conference “A – La profilassi dinamica come nuova frontiera di”, organizzata da Bayer. Il farmaco è indicato per ildei pazienti a partire dai 12 anni di età, ha un posologia flessibile con intervalli di somministrazione che possono arrivare a 7 giorni. “Damoctocog ...

Italpress : Emofilia A, nuovo trattamento con somministrazioni ridotte - CorriereCitta : Emofilia A, nuovo trattamento con somministrazioni ridotte - AMaREOnlus : MILANO. È stato eletto il NUOVO Consiglio direttivo che guiderà FedEmo nel prossimo triennio 2021-2023. Il nuovo di… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Emofilia A in Italia: disponibile nuovo fattore VIII ricombinante ad emivita prolungata: L’emofilia è una mal… - NurseTimes : ?? Nurse Times Emofilia A in Italia: disponibile nuovo fattore VIII ricombinante ad emivita prolungata: L’emofilia è… -

Ultime Notizie dalla rete : Emofilia nuovo

Il Tempo

Lo ha detto Simona Gatti, responsabile Medical Affairs Area Emofilia di Bayer, nel corso della virtual media conference “Emofilia A – La profilassi dinamica come nuova frontiera di trattamento”, ...Il "Damoctocog alfa pegol" ha dato risultati straordinari durante la sperimentazione con vantaggi non solo per la salute ma anche per la qualità della vita dei pazienti ...