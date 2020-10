Emergenza Covid, Galli lancia l’allarme: “Il tempo di scherzare è finito” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massimo Galli sul Covid non ha dubbi: “Il tempo di scherzare è finito”. Così ospite di Otto e Mezzo il direttore del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano ha lanciato l’allarme sulla situazione italiana dopo il numero record di nuovi contagi dall’inizio della pandemia. LEGGI ANCHE > Conte dice che il lockdown a Natale “dipenderà dagli italiani” Galli sul Covid teme di finire come la Francia Nella puntata del programma di La7 condotto da Lilli Gruber, il professor Galli sul Covid spiega, come detto, che dopo l’aumento record di contagi degli ultimi giorni “il tempo di scherzare è finito” ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massimosulnon ha dubbi: “Ildiè finito”. Così ospite di Otto e Mezzo il direttore del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano hato l’allarme sulla situazione italiana dopo il numero record di nuovi contagi dall’inizio della pandemia. LEGGI ANCHE > Conte dice che il lockdown a Natale “dipenderà dagli italiani”sulteme di finire come la Francia Nella puntata del programma di La7 condotto da Lilli Gruber, il professorsulspiega, come detto, che dopo l’aumento record di contagi degli ultimi giorni “ildiè finito” ...

matteosalvinimi : #Salvini: avete prorogato lo stato di emergenza sul Covid, ma per il Nord-Ovest che il 2 ottobre è stato colpito da… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell… - stanzaselvaggia : C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission… - 5dancingis : @Gigadesires In quanti sono rimasti, nella scena pubblica, in grado di fare un ragionamento compiuto, sensato, logi… - AnselmiDanilo : RT @ILNAZIONALISTA3: @valy_s @rrico_e @Mcclane272 Governo #Conte e alcuni virologi stanno parlando di una nuova emergenza #coronavirus. I d… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza coronavirus, Macron annuncia il coprifuoco nella regione di Parigi Rai News Covid Italia, Crisanti: «Vera falla è il tracciamento, in giro gente infetta. Serve nuova stretta»

I dati dei contagiati scovati sono in aumento. Circa 7mila e 500 i nuovi casi. Da ieri, inoltre, altre 4.833 persone sono in isolamento domiciliare. Secondo l’epidemiologo Andrea ...

Covid Roma, bar e ristoranti sul lastrico: «Perso un milione al giorno». Allarme in Centro

La crisi continua. Per i bar e i ristoranti della Capitale già piegati dalla pandemia, dopo l’annuncio delle nuove norme previste per rallentare l’impennata dei contagi, la ...

I dati dei contagiati scovati sono in aumento. Circa 7mila e 500 i nuovi casi. Da ieri, inoltre, altre 4.833 persone sono in isolamento domiciliare. Secondo l’epidemiologo Andrea ...La crisi continua. Per i bar e i ristoranti della Capitale già piegati dalla pandemia, dopo l’annuncio delle nuove norme previste per rallentare l’impennata dei contagi, la ...