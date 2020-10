Elisabetta Canalis critica sui social l’Europa: ha ragione? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Elisabetta Canalis, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una story molto critica nei confronti dell’Europa e su come tratta l’Italia. Elisabetta Canalis (fonte Instagram @littlecrumb)È la prima volta che si vede Elisabetta criticare l’operato dell’Europa nei confronti dell’Italia. In realtà è la prima volta che la si vede parlare di politica in generale sui social, ma evidentemente la showgirl ha voluto dire la sua sulla situazione che si sta vivendo. Come è noto la pandemia ha affossato ancora una volta la nostra economia che già non navigava in bellissime acque, dopo più di dieci anni di crisi. Una crisi dalla quale l’Italia si stava lentamente ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020), sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una story moltonei confronti dell’Europa e su come tratta l’Italia.(fonte Instagram @littlecrumb)È la prima volta che si vedere l’operato dell’Europa nei confronti dell’Italia. In realtà è la prima volta che la si vede parlare di politica in generale sui, ma evidentemente la showgirl ha voluto dire la sua sulla situazione che si sta vivendo. Come è noto la pandemia ha affossato ancora una volta la nostra economia che già non navigava in bellissime acque, dopo più di dieci anni di crisi. Una crisi dalla quale l’Italia si stava lentamente ...

zazoomblog : Elisabetta Canalis una pioggia argentata sulla sua bellezza – Foto - #Elisabetta #Canalis #pioggia - AlDeWitt216 : RT @dea_channel: La divina Elisabetta Canalis in lingerie intimissimi ???????????? - zazoomblog : Elisabetta Canalis in intimo bianco e trasparente fa perdere la testa a tutti - #Elisabetta #Canalis #intimo… - Mammaxxxx : RT @dea_channel: lo spettacolo unico regalatoci ieri dalla divina Elisabetta Canalis per intimissimi ?????????? - woonhie : Il famoso pollo alla piastra si Elisabetta Canalis non è di Elisabetta Canalis -