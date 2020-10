Elisa, cuore grande: il ricavato del tour a musicisti e crew (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante il lockdown, tra le varie emergenze e difficoltà, molti artisti avevano sollevato la questione delle maestranze, categoria tra le più colpite dal fermo obbligato del settore dello spettacolo. Tecnici, musicisti, addetti al settore non regolarizzati da contratti in grado di tutelarli in caso di emergenze. Passata la fase più critica, del problema hanno continuato a parlare in pochi. Ci ha pensato Elisa Toffoli a ritornare sull’argomento, pubblicando un post sul suo account Instagram in cui oltre a comunicare ai fan la fine ufficiale del suo mini-tour, ha anche annunciato di aver deciso di devolvere l’intero incasso dei concerti ai suoi musicisti e a tutta la sua crew, per sensibilizzare il Governo al fine di “regolarizzare tutte le professioni e le ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Durante il lockdown, tra le varie emergenze e difficoltà, molti artisti avevano sollevato la questione delle maestranze, categoria tra le più colpite dal fermo obbligato del settore dello spettacolo. Tecnici,, addetti al settore non regolarizzati da contratti in grado di tutelarli in caso di emergenze. Passata la fase più critica, del problema hanno continuato a parlare in pochi. Ci ha pensatoToffoli a ritornare sull’argomento, pubblicando un post sul suo account Instagram in cui oltre a comunicare ai fan la fine ufficiale del suo mini-, ha anche annunciato di aver deciso di devolvere l’intero incasso dei concerti ai suoie a tutta la sua, per sensibilizzare il Governo al fine di “regolarizzare tutte le professioni e le ...

Adelisa41092494 : RT @fatina909: ???????? Che fine farà un cagnolino cieco in canile? aprite il cuore e guardate oltre la sua disabilità Doggo è in Basilicata… - fiona_192125 : RT @fatina909: ???????? Che fine farà un cagnolino cieco in canile? aprite il cuore e guardate oltre la sua disabilità Doggo è in Basilicata… - Sofia04052020 : RT @fatina909: ???????? Che fine farà un cagnolino cieco in canile? aprite il cuore e guardate oltre la sua disabilità Doggo è in Basilicata… - narciso9510 : RT @fatina909: ???????? Che fine farà un cagnolino cieco in canile? aprite il cuore e guardate oltre la sua disabilità Doggo è in Basilicata… - scastaldi9 : RT @UnTemaAlGiorno: -