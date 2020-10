fattoquotidiano : Elisa - L’artista ha appena chiuso un tour sold out il cui incasso è andato tutto a musicisti e lavoratori… - SkyTG24 : Elisa, l'incasso del tour a musicisti e crew 'Una cosa utile e giusta' - Antonella_Zon : #Elisa: a musicisti e crew l'incasso del tour appena concluso - anto5stars : RT @SkyTG24: Elisa, l'incasso del tour a musicisti e crew 'Una cosa utile e giusta' - lorenzdonofrio : RT @SkyTG24: Elisa, l'incasso del tour a musicisti e crew 'Una cosa utile e giusta' -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa musicisti

lagazzettadiviareggio.it

MILANO – Per il terzo anno consecutivo, Elisabetta Guido, apprezzata cantante e compositrice salentina, sarà tra le protagoniste del festival internazionale JAZZMI, in programma a Milano e in alcuni C ...Buon compleanno Katia Parise, Alda d’Eusanio, Antonella Benanzato… …Daniele Vitta Ferrari, Fabio Vitta Ferrari, Farah Diba, Ralph Lauren, Cliff Richard, ...