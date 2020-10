Elezioni Usa, sorella di Floyd gira uno spot per Joe Biden (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La campagna elettorale del candidato democratico alla presidenza Joe Biden, ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario che ha per protagonista Bridgett Floyd, sorella di George Floyd, l'afro-americano ucciso dagli agenti di polizia di Minneapolis. Nello spot di 30 secondi, intitolato "Change", Floyd ricorda l'incontro di Biden con la sua famiglia a giugno, dicendo che era "lì per ascoltare" e descrive il candidato democratico come "molto sincero"."Biden è il cambiamento di cui abbiamo bisogno", dice Floyd, parlando anche dell'importanza del voto e affermando che ogni voto conta e fa la differenza. La pubblicità rientra nel piano della campagna Biden di accrescere il sostegno dei neri ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La campagna elettorale del candidato democratico alla presidenza Joe, ha pubblicato un nuovopubblicitario che ha per protagonista Bridgettdi George, l'afro-americano ucciso dagli agenti di polizia di Minneapolis. Nellodi 30 secondi, intitolato "Change",ricorda l'incontro dicon la sua famiglia a giugno, dicendo che era "lì per ascoltare" e descrive il candidato democratico come "molto sincero"."è il cambiamento di cui abbiamo bisogno", dice, parlando anche dell'importanza del voto e affermando che ogni voto conta e fa la differenza. La pubblicità rientra nel piano della campagnadi accrescere il sostegno dei neri ...

repubblica : Trump: 'Amo gli italiani, proteggerò l'eredità di Cristoforo Colombo' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @stegraziosi a tre settimane della elezioni USA - repubblica : Biden in Florida corteggia gli over 65: 'Per Trump siete sacrificabili' [aggiornamento delle 15:26] - magazineLSD : @PaoloMessa #GeraldineFerraro ad oggi l’unica #italoamericana ad aver concorso per il ruolo negli #StatiUniti e che… - TRAVERSA : #GeraldineFerraro ad oggi l’unica #italoamericana ad aver concorso per il ruolo negli #StatiUniti e che paradossalm… -