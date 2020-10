Elezioni Usa: sondaggi, Biden in vantaggio di 17 punti. Scende in campo Obama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prossima settimana l'ex presidente Obama visiterà alcuni degli Stati dove il voto è già iniziato per cercare di imprimere un'accelerata finale a Joe Biden Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prossima settimana l'ex presidentevisiterà alcuni degli Stati dove il voto è già iniziato per cercare di imprimere un'accelerata finale a Joe

sole24ore : Elezioni Usa, e se Trump facesse come la ‘pazza Inter’ contro la Sampdoria? - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @stegraziosi a tre settimane della elezioni USA - repubblica : Trump: 'Amo gli italiani, proteggerò l'eredità di Cristoforo Colombo' - FirenzePost : Elezioni Usa: sondaggi, Biden in vantaggio di 17 punti. Scende in campo Obama - cybersec_feeds : RT @redhotcyber: Reti governative USA sotto attacco con probabile interferenza con le elezioni presidenziali. #redhotcyber #cybersecurity… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa Usa: Pompeo accusa Assemblea Generale Onu di avallare regimi oppressivi

Queste elezioni "non fanno che confermare la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi e di utilizzare altre sedi e opportunità per proteggere e promuovere i diritti umani universali", scrive Pompeo.

Elezioni Usa: sondaggi, Biden in vantaggio di 17 punti. Scende in campo Obama

NEW YORK – Si susseguono i sondaggi di parte che vedono in vantaggio il candidato democratico, Joe Biden sarebbe in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il ...

Queste elezioni "non fanno che confermare la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi e di utilizzare altre sedi e opportunità per proteggere e promuovere i diritti umani universali", scrive Pompeo.NEW YORK – Si susseguono i sondaggi di parte che vedono in vantaggio il candidato democratico, Joe Biden sarebbe in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il ...