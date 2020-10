Elezioni Usa 2020, Trump: "Biden peggior candidato della storia. Italiani, vi amo" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai è un copione che si ripete in queste ultime settimane di campagna elettorale per le Elezioni presidenziali Usa 2020 . E andche dopo la positività al Coronavirus del presidente Donald Trump . In ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ormai è un copione che si ripete in queste ultime settimane di campagna elettorale per lepresidenziali Usa. E andche dopo la positività al Coronavirus del presidente Donald. In ...

