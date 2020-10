Elezioni USA 2020, Trump arranca: canto del Cigno o Araba Fenice? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prima della pandemia la riconferma del Presidente degli Stati Uniti in carica alla Casa Bianca era secondo molti poco più di una formalità. A complicare i piani di Donald Trump ci ha pensato, contro ogni immaginazione, quello che lui stesso ha ribattezzato il virus cinese. La sua gestione dell’emergenza ha infatti scontentato molti e potrebbe costargli davvero cara. Le cose, invece, sembrano andare decisamente meglio per il suo avversario, Joe Biden che sarebbe in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi. Trump il 40%. Trump COME SUPERMAN – La strategia del Tycoon è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Times, il Presidente voleva ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prima della pandemia la riconferma del Presidente degli Stati Uniti in carica alla Casa Bianca era secondo molti poco più di una formalità. A complicare i piani di Donaldci ha pensato, contro ogni immaginazione, quello che lui stesso ha ribattezzato il virus cinese. La sua gestione dell’emergenza ha infatti scontentato molti e potrebbe costargli davvero cara. Le cose, invece, sembrano andare decisamente meglio per il suo avversario, Joe Biden che sarebbe in vantaggio di 17 punti su Donald. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi.il 40%.COME SUPERMAN – La strategia del Tycoon è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Times, il Presidente voleva ...

