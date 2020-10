Elezioni comunali Roma, spunta il nome di Carlo Calenda: ma lui prende tempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Carlo Calenda, leader di Azione, non ha sciolto la riserva sulla propria candidatura a sindaco. Ma alcuni indizi sembrano parlare chiaro. Intanto, il segretario del Partito democratico di Roma, Andrea Casu, ha convocato per oggi un vertice per cominciare a discutere delle Elezioni comunali che si terranno in primavera. Sarà un vertice pieno di dubbi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020), leader di Azione, non ha sciolto la riserva sulla propria candidatura a sindaco. Ma alcuni indizi sembrano parlare chiaro. Intanto, il segretario del Partito democratico di, Andrea Casu, ha convocato per oggi un vertice per cominciare a discutere delleche si terranno in primavera. Sarà un vertice pieno di dubbi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

