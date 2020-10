Eleonora Daniele si scusa con Chiara Ferragni, ‘ma lo sfogo di Fedez ha generato bullismo’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele si scusa in diretta con Fedez e Chiara Ferragni nei primi minuti della puntata di Storie Italiane di mercoledì 14 ottobre su Rai 1. La conduttrice fa mea culpa dopo quanto è successo sui social nelle ultime 24 ore, ma denuncia anche atti di bullismo nei propri confronti. Le scuse di Eleonora Daniele “Due giorni fa, parlando di Chiara Ferragni, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia” ha esordito Eleonora, continuando: “Ieri mi sono scusata tramite i social e lo faccio anche adesso in diretta, ma lo sfogo di Fedez ha generato una sorta di bullismo sui ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 14 ottobre 2020)siin diretta connei primi minuti della puntata di Storie Italiane di mercoledì 14 ottobre su Rai 1. La conduttrice fa mea culpa dopo quanto è successo sui social nelle ultime 24 ore, ma denuncia anche atti di bullismo nei propri confronti. Le scuse di“Due giorni fa, parlando di, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia” ha esordito, continuando: “Ieri mi sonota tramite i social e lo faccio anche adesso in diretta, ma lodihauna sorta di bullismo sui ...

