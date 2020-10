Eleonora Daniele si scusa con Chiara Ferragni, ma dice di esser stata vittima del bullismo dei social | VIDEO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo aver chiesto scusa sui social, Eleonora Daniele ha voluto dedicare i primi due minuti della puntata di oggi di Storie Italiane (in onda su Rai1) al caso che l’ha vista protagonista dal pomeriggio di martedì. La giornalista, parlando del documentario su Chiara Ferragni, aveva detto: «Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?». Poi la citazione sul Codacons e la replica di Fedez sui social. LEGGI ANCHE > Eleonora Daniele critica Chiara Ferragni perché «non parla abbastanza del Covid» e Fedez risponde «Prima di partire con le pagine di attualità, perché di questo mi occupo da 16 anni – ha esordito ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo aver chiestosuiha voluto dedicare i primi due minuti della puntata di oggi di Storie Italiane (in onda su Rai1) al caso che l’ha vista protagonista dal pomeriggio di martedì. La giornalista, parlando del documentario su, aveva detto: «Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?». Poi la citazione sul Codacons e la replica di Fedez sui. LEGGI ANCHE >criticaperché «non parla abbastanza del Covid» e Fedez risponde «Prima di partire con le pagine di attualità, perché di questo mi occupo da 16 anni – ha esordito ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown.… - dennismantovan : RT @NicoloC__: Eleonora Daniele si scusa anche in diretta TV, auspicando un chiarimento e una chiacchierata con Fedez e Chiara, uniti ad un… -